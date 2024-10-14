Ребенок утонул в септике в Акмолинской области: обвиняемый раскаялся в суде

Так, по информации суда, директор ТОО допустил следующие нарушения строительных нормативов и правил: строительная площадка в населенном пункте во избежание доступа посторонних лиц не была ограждена; на территории строительного объекта отсутствовала охрана; входные ворота на территорию объекта не закрывались надлежащим образом и позволяли свободный доступ посторонним; опасные зоны не были обозначены знаками безопасности, отсутствовали защитные ограждения; колодцы и другие выемки не были закрыты крышками, не ограждены, в темное время суток ограждения не обозначались электрическими сигнальными лампами.