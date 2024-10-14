Минобороны Казахстана прокомментировало массовое недомогание призывников

АСТАНА, 14 окт — Sputnik. В Минобороны Казахстана прокомментировали массовое «отравление» призывников.
Ранее у 16 призывников воинской части 18 404 Жетысуского гарнизона выявили симптомы простуды. Как сообщили в Минобороны, они были госпитализированы в военный госпиталь Талдыкоргана.
«Военными медицинскими работниками были приняты оперативные меры по их изоляции и лечению. У одного военнослужащего наблюдалось недомогание, он был госпитализирован в Многопрофильную больницу с диагнозом “Полисегментарная пневмония”, — говорится в сообщении. Угрозы жизни не имеется. Он находится в сознании. Наблюдается положительная динамика», — сообщил лечащий врач майор Болат Тасыбаев.
В ближайшее время часть военнослужащих выпишут. В воинской части проходят противоэпидемиологические мероприятия, добавили в пресс-службе министерства.