Минобороны Казахстана прокомментировало массовое недомогание призывников

«Военными медицинскими работниками были приняты оперативные меры по их изоляции и лечению. У одного военнослужащего наблюдалось недомогание, он был госпитализирован в Многопрофильную больницу с диагнозом “Полисегментарная пневмония”, — говорится в сообщении. Угрозы жизни не имеется. Он находится в сознании. Наблюдается положительная динамика», — сообщил лечащий врач майор Болат Тасыбаев.