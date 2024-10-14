Воронежец сгорел в сарае из-за поджога

Пожар в Воронеже на улице Цюрупы 7 октября, где обнаружили обгоревший труп 60-летнего пенсионера, произошел не сам по себе. Сарай подожгли двое мужчин. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. Эксперты выяснили, что причиной пожара стал поджог.