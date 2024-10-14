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Воронежец сгорел в сарае из-за поджога

Силовики задержали подозреваемых в убийстве воронежского пенсионера.

Источник: СУ СКР по Воронежской области

Пожар в Воронеже на улице Цюрупы 7 октября, где обнаружили обгоревший труп 60-летнего пенсионера, произошел не сам по себе. Сарай подожгли двое мужчин. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. Эксперты выяснили, что причиной пожара стал поджог.

По предварительным данным полиции, у погибшего произошел конфликт с двумя местными жителями. Вечером 7 октября они подожгли дверь хозяйственной постройки, где жил мужчина, и скрылись после возгорания.

Сотрудники полиции и следователи установили причастность к преступлению двух мужчин 42 и 46 лет, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за угрозу убийством и незаконный оборот наркотиков.

— Подозреваемые заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время следствие предъявит фигурантам обвинение, — сообщили в следственном управлении СКР по Воронежской области.

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