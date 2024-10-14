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Жесткая массовая драка произошла в Краснодаре

Среди пострадавших есть несовершеннолетний.

Массовая драка произошла ночью 14 октября в хуторе Ленина в Краснодаре. По данному факту проводится доследственная проверка. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным СМИ, конфликт произошел между подростком и его отцом. Мужчина увидел сына, гулявшего вместе с компанией, и остановился для родительского назидания. Толпа парней решила наброситься на отца друга.

Двое мужчин и 15-летний подросток получили травмы. К месту прибыли сотрудники полиции и задержали одного из участников потасовки. Им оказался 22-летний житель Краснодара.

У него парня обнаружили и изъяли телескопическую дубинку. В отношении него составили протокол об административном правонарушении.

— В настоящее устанавливаются личности всех участников драки, а также степени причиненного пострадавшим вреда здоровью, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, В поселке Афипском Северского района Кубани где произошла массовая драка между местными жителями и приезжими, власти организовали встречу с гражданами. В собрании принимали участие представители правоохранительных органов. Жители станицы обратили внимание чиновников и полиции на нарушение приезжими норм поведения.