Жесткая массовая драка произошла в Краснодаре

Массовая драка произошла ночью 14 октября в хуторе Ленина в Краснодаре. По данному факту проводится доследственная проверка. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По данным СМИ, конфликт произошел между подростком и его отцом. Мужчина увидел сына, гулявшего вместе с компанией, и остановился для родительского назидания. Толпа парней решила наброситься на отца друга.
Двое мужчин и 15-летний подросток получили травмы. К месту прибыли сотрудники полиции и задержали одного из участников потасовки. Им оказался 22-летний житель Краснодара.
У него парня обнаружили и изъяли телескопическую дубинку. В отношении него составили протокол об административном правонарушении.
— В настоящее устанавливаются личности всех участников драки, а также степени причиненного пострадавшим вреда здоровью, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Напомним, В поселке Афипском Северского района Кубани где произошла массовая драка между местными жителями и приезжими, власти организовали встречу с гражданами. В собрании принимали участие представители правоохранительных органов. Жители станицы обратили внимание чиновников и полиции на нарушение приезжими норм поведения.