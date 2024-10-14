Суд в Ростове огласил приговор по делу о пожаре на Театральном спуске

Изначально на скамье подсудимых также находилисьзамглавы администрации Пролетарского района Марина Беляева, подозреваемая в преступной халатности, и старший мастер производственного участка «Донэнерго» Игорь Безземельный. Уголовное дело в отношении последнего прекратили в связи со смертью фигуранта, дело Марины Беляевой было прекращено летом 2023 года так же из-за истечения срока давности.
По версии следствия, причиной пожара стало короткое короткое замыкание проводов, проходящих над балкой за забором дома по переулку Чувашскому, 50. Оно привело к возгоранию находящейся рядом несанкционированной свалки мусора, откуда огонь перебросился на близлежащие строения. В результате которого огнем было уничтожено более 120 домов, погиб человек.