Суд в Ростове огласил приговор по делу о пожаре на Театральном спуске

Пролетарский районный суд Ростова огласил приговор по делу о пожаре, случившемся летом 2017 года в районе Театрального спуска. Начальник Восточного РЭС, филиала ОАО «Донэнерго» Павел Трунов признан виновным в в причинении смерти по неосторожности и повреждении имущества по неосторожности (ч. 2 ст. 109, ст. 168 УК РФ). Суд приговорил его к двум годам и двум месяцам ограничения свободы, однако тут же освободил от наказания из-за истечения срока давности преступления. Об этом сообщает ТАСС.