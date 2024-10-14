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Суд в Ростове огласил приговор по делу о пожаре на Театральном спуске

Пролетарский районный суд Ростова огласил приговор по делу о пожаре, случившемся летом 2017 года в районе Театрального спуска. Начальник Восточного РЭС, филиала ОАО «Донэнерго» Павел Трунов признан виновным в в причинении смерти по неосторожности и повреждении имущества по неосторожности (ч. 2 ст. 109, ст. 168 УК РФ). Суд приговорил его к двум годам и двум месяцам ограничения свободы, однако тут же освободил от наказания из-за истечения срока давности преступления. Об этом сообщает ТАСС.

Изначально на скамье подсудимых также находилисьзамглавы администрации Пролетарского района Марина Беляева, подозреваемая в преступной халатности, и старший мастер производственного участка «Донэнерго» Игорь Безземельный. Уголовное дело в отношении последнего прекратили в связи со смертью фигуранта, дело Марины Беляевой было прекращено летом 2023 года так же из-за истечения срока давности.

По версии следствия, причиной пожара стало короткое короткое замыкание проводов, проходящих над балкой за забором дома по переулку Чувашскому, 50. Оно привело к возгоранию находящейся рядом несанкционированной свалки мусора, откуда огонь перебросился на близлежащие строения. В результате которого огнем было уничтожено более 120 домов, погиб человек.

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