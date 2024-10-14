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Белоруска погибла на пешеходном переходе в Речице

Водитель Mazda насмерть сбил женщину на регулируемом пешеходном переходе в Речице
Источник: Комсомольская правда

В Речице женщина погибла на регулируемом пешеходном переходе, сообщил телеграм-канал «Сожский Форпост» УВД Гомельского облисполкома.

Смертельный наезд совершил 31-летний водитель «Мазды». ДТП произошло вечером 13 октября на улице Советской около 20.05 часов. Водитель ехал от улицы Комсомольской в сторону улицы Чапаева и сбил женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. От полученных травм горожанка скончалась на месте.

В Речице произошел смертельный наезд на пешехода. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

Также легковушка вылетела на тротуар и опрокинулась на крышу в Минске.

Еще массовое ДТП с двумя легковушками и грузовиком произошло в Минске на МКАД.

И также гаишники задержали пьяного белоруса со смертельной дозой в 6,3 промилле.