Белоруска погибла на пешеходном переходе в Речице

В Речице женщина погибла на регулируемом пешеходном переходе, сообщил телеграм-канал «Сожский Форпост» УВД Гомельского облисполкома.
Смертельный наезд совершил 31-летний водитель «Мазды». ДТП произошло вечером 13 октября на улице Советской около 20.05 часов. Водитель ехал от улицы Комсомольской в сторону улицы Чапаева и сбил женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. От полученных травм горожанка скончалась на месте.
В Речице произошел смертельный наезд на пешехода. Фото: УВД Гомельского облисполкома.
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