Белоруска погибла на пешеходном переходе в Речице

Смертельный наезд совершил 31-летний водитель «Мазды». ДТП произошло вечером 13 октября на улице Советской около 20.05 часов. Водитель ехал от улицы Комсомольской в сторону улицы Чапаева и сбил женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. От полученных травм горожанка скончалась на месте.