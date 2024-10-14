Жительница Уфы пыталась легализовать преступные доходы через криптовалюту

В Уфе на скамье подсудимых окажется женщина, которую обвиняют в попытке сбыта наркотиков и легализацию преступных доходов через криптовалюту. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
По версии следствия, с ноября 2023 по март 2024 год уфимка работала курьером-закладчицей. В один из «рабочих» дней она получила координаты крупного тайника. Женщине было необходимо расфасовать запрещенные вещества и сделать закладки. За свою работу она получила 680 тысяч рублей в виде криптовалюты, которые она конвертировала и отправила на свои счета.
Свою вину жительница Уфы признала. Теперь ее судьбу в ближайшее время решит суд.
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