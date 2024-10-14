Убил приятеля и выпрыгнул в окно: в Калининграде арестован подозреваемый в убийстве

Сделал он это в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший скончался на месте преступления.
Обвиняемый покинул квартиру через окно и продолжил распитие спиртного. Тело погибшего обнаружено только через несколько дней — в полицию обратились жилья дома по Аральской улицу, пожаловавшись на специфический запах.
Место нахождения обвиняемого установлено благодаря работе следователей и оперативников. Обвиняемый задержан, допрошен и ему предъявлено обвинение в убийстве. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана судом. Обвиняемый водворен в следственный изолятор до 10 декабря 2024 года.
По уголовному делу допрашиваются свидетели и назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СК РФ по Калининградской области.