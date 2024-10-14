Убил приятеля и выпрыгнул в окно: в Калининграде арестован подозреваемый в убийстве

Место нахождения обвиняемого установлено благодаря работе следователей и оперативников. Обвиняемый задержан, допрошен и ему предъявлено обвинение в убийстве. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана судом. Обвиняемый водворен в следственный изолятор до 10 декабря 2024 года.