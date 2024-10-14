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Убил приятеля и выпрыгнул в окно: в Калининграде арестован подозреваемый в убийстве

41-летний житель Калининграда обвиняется в убийстве приятеля: обвиняемый нанес удар в грудь 59-летнему хозяину квартиры, где проживал.

Сделал он это в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший скончался на месте преступления.

Обвиняемый покинул квартиру через окно и продолжил распитие спиртного. Тело погибшего обнаружено только через несколько дней — в полицию обратились жилья дома по Аральской улицу, пожаловавшись на специфический запах.

Место нахождения обвиняемого установлено благодаря работе следователей и оперативников. Обвиняемый задержан, допрошен и ему предъявлено обвинение в убийстве. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана судом. Обвиняемый водворен в следственный изолятор до 10 декабря 2024 года.

По уголовному делу допрашиваются свидетели и назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СК РФ по Калининградской области.

СК