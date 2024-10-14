В Омске изъяли из продажи 140 тонн сливочного масла неизвестного происхождения

Россельхознадзор по Омской области отозвал из оборота более 140 тонн сливочного масла. Контрольные пробы показали, что оно вовсе не сливочное.
В первую очередь у специалистов возникли вопросы к производителю молочки. Как выяснилось, омское предприятие ООО «Фудтрейдинг» торговало сливочным маслом неизвестного происхождения.
На этикетке был указан один производитель, а по коду выходил другой. И кто произвел это масло на самом деле — непонятно.
Далее вопросы появились уже к составу продукции. По информации Россельхознадзора, масло предназначалось для продажи в сети супермаркетов-дискаунтеров. Пробы были отобраны в магазинах Пермского края, Республики Башкортостан, Свердловской и Амурской областей.
Специалисты нашли отклонения в жирно-кислотном составе и наличие стеринов. Это говорит о том, что масло было произведено не из чистых сливок, сливочным называться не может и является фальсификатом.
«Информация о факте оборота продукции неизвестного происхождения была направлена в Роспотребнадзор, ЦРТП “Честный знак” и правоохранительные органы для принятия соответствующих мер», — сообщили в Россельхознадзоре.