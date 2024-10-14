«Преследует свои интересы»: Новую версию исчезновения пропавшей в Дагестане ростовчанки прокомментировал ее отец

Ростовчанка Анна Цомартова, студентка третьего курса РЮИ МВД, старшая дочь в многодетной семье, пропала в феврале. ЧП произошло во время соревнований по тайскому боксу. Анна выступала в Каспийске в составе городской сборной. После боя девушка вышла из Дворца спорта имени Алиева, но обратно так и не вернулась.
«ПРЕСЛЕДУЕТ СВОИ ИНТЕРЕСЫ».
Анна сказала брату, с которым приехала на соревнования, что идет гулять. В тот день она попала в объектив камеры близлежащего ведомственного санатория. На кадрах видно, что спортсменка случайно оказалась на территории здравницы: просто перелезла через дыру в заборе.
Судя по записи, девушка гуляла по пирсу. Что случилось потом — загадка. С наступлением темноты, камера перешла на ночной режим работы. Силуэт Анны на видео становится неразличим.
Семья Анны не исключает, что дочь могли похитить, например, для замужества. Они предполагают, что ее могли вывезти не только из Дагестана, но и из страны.
Тем временем свою версию выдвинул один из авторов блога, на который подписаны сотни человек. Он заявил, что пропавшую, вероятно, убили. Утверждал, что «пока Аню искал весь Дагестан, ее тело находилось в помещении».
За сутки видео блогера набрало больше ста тысяч просмотров. Отец девушки Николай Цомартов прокомментировал эту публикацию.
По его словам, версия блогера ничем не подтверждена. Он назвал ее голословным утверждением.
— Я абсолютно уверен, что эти утверждения беспочвенны. Человек просто преследует какие-то свои интересы, — выразил мнение Николай Цомартов в интервью «КП — Ростов-на-Дону».
«ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ».
Семья Анны склоняется к тому, что дочь может находиться в ОАЭ. Так, в августе неравнодушная женщина прислала Цомартовым фото из дубайского метро. На кадрах — девушка, которая очень похожа на пропавшую.
Пока нельзя утверждать, что в объектив камеры попала именно Анна. По словам Николая, чтобы проверить это, следователи отправили запрос в Интерпол. Только правоохранители могут запросить кадры с камер наблюдения метро в Дубае. Эти записи помогут установить, запечатлена ли на снимке Аня.
— В Эмиратах, согласно местным законам, видеозаписи хранятся два года. Мы уже пытались получить к ним доступ через посольство и через «Красный крест», но не вышло. Это зона ответственности правоохранительных органов.
По словам отца, ни он, ни жена не смирятся с тем, что дочь просто исчезла. Родители сделают все, чтобы докопаться до правды, сколько бы сил и времени им это не стоило.