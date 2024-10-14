Гособвинение запросило 8 лет колонии для бывшего вице-губернатора Ленобласти

В рамках досудебного соглашения Москвин сознался еще в одном эпизоде. Он в период с 1 апреля по 30 ноября 2021 года получил через посредника 4,1 млн рублей от бывшего руководителя Фонда защиты обманутых дольщиков Александра Горшенева. Последний просил чиновника не задавать вопросы по проектной документации объектов.