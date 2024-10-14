Гособвинение запросило 8 лет колонии для бывшего вице-губернатора Ленобласти

Экс-чиновника подозревают в получении взяток в особо крупном размере. По версии следствия, в период с 8 июля 2019 года по 1 июля 2021 года Москвин лично получил от сотрудника некоммерческой организации Даниила Федичева 8,5 млн рублей за оказание общего покровительства.
В рамках досудебного соглашения Москвин сознался еще в одном эпизоде. Он в период с 1 апреля по 30 ноября 2021 года получил через посредника 4,1 млн рублей от бывшего руководителя Фонда защиты обманутых дольщиков Александра Горшенева. Последний просил чиновника не задавать вопросы по проектной документации объектов.
Москвин свою вину признал. Помимо срока в колонии государственное обвинение требует оштрафовать бывшего вице-губернатора Ленобласти на 27 млн рублей и лишить права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на десять лет.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что сторона защиты Москвина добилась смягчения условий домашнего ареста. Суд разрешил экс-чиновнику гулять по территории своего земельного участка.