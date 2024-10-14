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В Башкирии пьяная автоледи насмерть сбила дорожного рабочего

В Иглинском районе Башкортостана виновница смертельного ДТП стала фигуранткой уголовного дела.

35-летняя жительница Челябинской области сбила дорожного рабочего.

Водительница «Киа Спектра» села за руль в пьяном виде и сбила 49-летнего дорожника в спецодежде, после чего съехала в кювет. Удар оказался настолько сильным, что мужчина буквально влетел в салон иномарки и погиб на месте.

Результат освидетельствования показало наличие 0,857 мг алкоголя в выдыхаемом воздухе. Дама оказалась настолько пьяна, что даже не затормозила после столкновения. Погибший находился на обочине, на участке дороге был выставлен импульсивный знак о проведении дорожных работ. Виновнице аварии грозит наказание на срок от пяти до 12 лет. В ближайшее время суд изберет для нее меру пресечения.