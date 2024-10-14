В Башкирии пьяная автоледи насмерть сбила дорожного рабочего

Результат освидетельствования показало наличие 0,857 мг алкоголя в выдыхаемом воздухе. Дама оказалась настолько пьяна, что даже не затормозила после столкновения. Погибший находился на обочине, на участке дороге был выставлен импульсивный знак о проведении дорожных работ. Виновнице аварии грозит наказание на срок от пяти до 12 лет. В ближайшее время суд изберет для нее меру пресечения.