Награжден экипаж, посадивший в Новосибирске АН-12 с отказавшим двигателем

Инцидент случился 2 года назад, в декабре 2022-го. У самолета, выполнявшего рейс Иркутск-Москва, на высоте в 7 тысяч метров отказал один из двигателей. Экипаж судна запросил экстренную посадку в новосибирском Толмачево.
Во время посадки произошло возгорание силовой установки, которое было подавлено подоспевшими наземными службами.
Согласно Указу Президента медали были вручены: командиру лётного отряда Сергею Замотаеву, бортрадисту-инструктору Олегу Никитичу, командиру лётного отряда пилоту-инструктору 1 класса Виктору Глухоманюку, старшему бортмеханику Вадиму Уржумову и штурману-испытателю Валерию Панькину.