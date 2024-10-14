Награжден экипаж, посадивший в Новосибирске АН-12 с отказавшим двигателем

Инцидент случился 2 года назад, в декабре 2022-го. У самолета, выполнявшего рейс Иркутск-Москва, на высоте в 7 тысяч метров отказал один из двигателей. Экипаж судна запросил экстренную посадку в новосибирском Толмачево.