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Награжден экипаж, посадивший в Новосибирске АН-12 с отказавшим двигателем

Экипаж самолета АН-12, посадивший в Новосибирске воздушное судно с отказавшим двигателем, наградили медалями Нестерова. Указ об этом подписал Президент России.

Инцидент случился 2 года назад, в декабре 2022-го. У самолета, выполнявшего рейс Иркутск-Москва, на высоте в 7 тысяч метров отказал один из двигателей. Экипаж судна запросил экстренную посадку в новосибирском Толмачево.

Во время посадки произошло возгорание силовой установки, которое было подавлено подоспевшими наземными службами.

Согласно Указу Президента медали были вручены: командиру лётного отряда Сергею Замотаеву, бортрадисту-инструктору Олегу Никитичу, командиру лётного отряда пилоту-инструктору 1 класса Виктору Глухоманюку, старшему бортмеханику Вадиму Уржумову и штурману-испытателю Валерию Панькину.