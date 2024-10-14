Нож в область сердца вонзил мужчина мальчику в Шымкенте, добить помешали свидетели

Как рассказали в пресс-службе суда, 29 июня 2024 года нетрезвый подсудимый из-за неприязненных отношений нанес удар ножом в область сердца 14-летнему подростку. После этого хотел вонзить нож в шею пострадавшего, но ему помешали находящиеся рядом люди.