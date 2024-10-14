В Башкирии в 1,5 раза выросла естественная убыль населения

В Башкирии выросла естественная убыль населения. Согласно статистике Росстата, в республике за первые восемь месяцев 2024 года на свет появились 22,6 тысяч детей, а умерло 34,1 тысяч человек, что на 11,5 тысяч жителей Башкирии больше.
В прошлом же году рождаемость к этому моменту была выше на 1,5 тысяч младенцев, а умерших было меньше на две тысячи человек. Тогда разрыв между рождаемостью и смертностью составлял 7,8 тысяч.
В Росстате добавили, что коэффициент рождаемости упал с 8,9 до 8,3, а коэффициент смертности вырос с 11,8 до 12,6. На сегодняшний день коэффициент естественной убыли населения составляет 4,3.
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