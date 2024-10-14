У колонии в Казани мужчина выстрелил в освободившегося осужденного

Несущий службу младший инспектор ИК-2 УФСИН России по Татарстану услышал звук, похожий на выстрел, осмотрел прилегающую территорию и увидел двух борющихся мужчин. По информации регионального УФСИН, в руке одного из мужчин был предмет, похожий на пистолет.