У колонии в Казани мужчина выстрелил в освободившегося осужденного

КАЗАНЬ, 14 окт — РИА Новости. Мужчина возле исправительной колонии № 2 в Казани выстрелил в освободившегося осужденного из травматического пистолета и ранил его, сообщили РИА Новости в управлении ФСИН по Татарстану.
«Сегодня на прилегающей к исправительному учреждению территории мужчина выстрелил из травматического пистолета в гражданина, освободившегося из колонии», — говорится в сообщении.
Несущий службу младший инспектор ИК-2 УФСИН России по Татарстану услышал звук, похожий на выстрел, осмотрел прилегающую территорию и увидел двух борющихся мужчин. По информации регионального УФСИН, в руке одного из мужчин был предмет, похожий на пистолет.
«В целях предотвращения противоправных действий сотрудник УИС обезвредил вооруженного гражданина. В результате грамотных действий сотрудника удалось избежать трагических последствий, учитывая нахождение рядом с местом происшествия гражданских лиц, прибывших на длительное свидание», — уточняет ведомство.
Пострадавшему была оказана медицинская помощь, на место вызвана следственно-оперативная группа.