В Омской области вынесут приговор египтянину, нанявшему киллера для жены

ОМСК, 14 окт — РИА Новости. Гособвинение потребовало приговорить к 9 годам 10 месяцам колонии уроженца Египта, который пытался заказать убийство своей супруги и еще одной женщины, сообщает прокуратура Омской области.
В октябре прошлого года мужчина с двойным гражданством России и Египта был задержан в Омске по подозрению в организации заказного убийства супруги, с которой прожил 10 лет — по версии следствия, как сообщало МВД, они разводились, а мужчина не хотел делить с ней имущество, бизнес по торговле овощами и фруктами и определять, с кем останется их 5-летняя дочь.
«С этой целью он обратился к своему знакомому, которому предложил за денежное вознаграждение найти исполнителя убийства. Не желая принимать участие в планируемом особо тяжком преступлении, мужчина сообщил в правоохранительные органы. После чего сотрудник управления уголовного розыска УМВД России по Омской области под видом киллера встретился с заказчиком, которому последний сообщил, что готов заплатить за убийство жены 700 тысяч рублей, а также попросил впоследствии за 1,5 миллиона рублей убить еще одну знакомую женщину», — говорится в релизе прокуратуры.
В феврале 2023 года в рамках оперативного мероприятия сотрудники полиции инсценировали убийство многодетной супруги заказчика, а самого мужчину задержали в момент передачи денег — 3 тысяч евро «киллеру», показавшему ему постановочные фотоматериалы. Вину в совершении преступления он не признал, утверждая, что хотел всех разыграть.
«В прениях сторон прокурор предложил суду назначить мужчине наказание в виде 9 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года», — отметили в прокуратуре.
Также ведомство пояснило, что 42-летний фигурант не желал делить совместно нажитое имущество в виде квартиры, двух автомобилей и гаражного бокса.
Следующее заседание, на котором будет выступать сторона защиты, а подсудимому предоставят последнее слово, пройдет в Куйбышевском районном суде Омска 18 октября.