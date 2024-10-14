В Омской области вынесут приговор египтянину, нанявшему киллера для жены

В октябре прошлого года мужчина с двойным гражданством России и Египта был задержан в Омске по подозрению в организации заказного убийства супруги, с которой прожил 10 лет — по версии следствия, как сообщало МВД, они разводились, а мужчина не хотел делить с ней имущество, бизнес по торговле овощами и фруктами и определять, с кем останется их 5-летняя дочь.