«Не слышу на одно ухо совсем»: Элвин Грей намерен выступать в туре, несмотря на болезнь

Народный артист Башкирии Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Elvin Grey, рассказал о своем самочувствии. Напомним, певец потерял слух из-за болезни. Музыканту даже пришлось отменить концерты в Бирске и Красноусольске: врачи настоятельно рекомендовали ему не выходить на сцену.
— Мне ставят гормоны, чтобы снять отек. Левое ухо не слышит совсем, а правое работает не так, как должно. Еще несколько дней лечение будет продолжаться, а затем концерты снова начнутся, — пообещал артист своим поклонникам.
Свою гастрольную деятельность Юльякшин намерен продолжить уже 16 октября.
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