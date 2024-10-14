Контрактникам Уфы увеличили выплаты

Военнослужащим из Уфы, заключившим контракт с Минобороны, увеличили единовременную выплату. Как сообщает пресс-служба городской администрации, размер выплат вырос сразу в четыре раза — со 100 тысяч рублей до 400 тысяч.
Увеличенные выплаты коснутся тех, кто обратится в военные комиссариаты Уфы с 15 октября 2024 года.
— Для получения выплат необходимо подать заявление в администрацию района столицы по месту жительства или пребывания, — сообщили в мэрии.
На сегодняшний день контрактники могут рассчитывать единовременно на 1,3 млн рублей.
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