На выезде из Нижнего Новгорода произошла авария с участием «Теслы»

Два легковых автомобиля и грузовик столкнулись на выезде из Нижнего Новгорода днем 14 октября. Как сообщают очевидцы в Телеграм-канале «Нижний № 1» на трассе М-7 «Волга» в районе поселка Строителей столкнулись «Ауди», самомсвал и электрокар «Тесла». Все три транспортных средства повреждены. О пострадавших не сообщается.
По данным сервиса Яндекс. Пробки, на обозначенном участке образовался автомобильный затор. Причины и обстоятельства аварии уточняются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.