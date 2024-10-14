На выезде из Нижнего Новгорода произошла авария с участием «Теслы»

Два легковых автомобиля и грузовик столкнулись на выезде из Нижнего Новгорода днем 14 октября. Как сообщают очевидцы в Телеграм-канале «Нижний № 1» на трассе М-7 «Волга» в районе поселка Строителей столкнулись «Ауди», самомсвал и электрокар «Тесла». Все три транспортных средства повреждены. О пострадавших не сообщается.