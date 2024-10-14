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Двое детей утонули в болоте в Свердловской области, провалившись под лед

Двое девятилетних детей утонули в болоте, провалившись под лед во время прогулки в поселке Новоасбест Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что трое школьников отправились гулять на Пушкинское болото. Двое младших детей ступили на наледь, тогда как подросток остался на берегу. Ледяная корка сломалась, дети провалились в воду. Оставшийся на берегу мальчик безуспешно пытался их спасти, а затем побежал за помощью. Прибывшие на место взрослые достали тела погибших детей.

На место происшествия выехала и.о.прокурора Пригородного района Ольга Захарова. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

несчастный случай