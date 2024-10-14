Двое детей утонули в болоте в Свердловской области, провалившись под лед

В ведомстве рассказали, что трое школьников отправились гулять на Пушкинское болото. Двое младших детей ступили на наледь, тогда как подросток остался на берегу. Ледяная корка сломалась, дети провалились в воду. Оставшийся на берегу мальчик безуспешно пытался их спасти, а затем побежал за помощью. Прибывшие на место взрослые достали тела погибших детей.