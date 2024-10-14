Проект уфимского зоопарка выполнят за 24,4 млн рублей

Власти Уфы определились с разработчиком проекта зоопарка в парке имени лесоводов Башкирии. Как сообщает Управление коммунального хозяйства и благоустройства города, в конкурсе победила компания «Генпроект» из Ивановской области. Подрядчик согласился спроектировать объект за 24,4 млн рублей. Начальная цена аукциона составляла 25,9 млн рублей.
Проект должен быть готов к 2026 году. Подрядчик обязуется спроектировать здание зоопарка, административно-бытовое здание, склад, ветеринарное лечебно-профилактическое учреждение, виварий, музей, лаборатория, кафе-ресторан, магазин, склад для хранения отходов и другие объекты.
Средства на оплату проекта будут направлены из бюджета Уфы.
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