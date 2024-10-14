Суд отказался освободить Чичаева по делу о стрельбе у офиса Wildberries

«Суд постановил решение об избрании меры пресечения оставить без удовлетворения», — огласил решение судья.
Адвокат просил отпустить своего подзащитного под домашний арест в Москве, где Чичаев проживает, из-за необходимости лечения ребенка-инвалида, указав, что мужчина в ходе стрельбы получил огнестрельное ранение и «является точно таким же потерпевшим». Упомянул адвокат и его работу в должности замкомандира взвода ОМОНа «Ахмата-1» Росгвардии по Чечне, решающего «важные задачи в зоне СВО».
«В материале даже отсутствует справка о смерти какого-либо лица, нет сведений о пострадавших полицейских… Данных о причинно-следственных связях между действиями Чичаева и наступившими последствиями нет», — добавил адвокат.
Сам обвиняемый участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО. «Я законопослушный гражданин, имеющий постоянную работу… ранее к уголовной ответственности не привлекался», — заявил Чичаев.
В сентябре суд отправил его в СИЗО вместе с 29 предполагаемыми соучастниками. Тогда на заседании Чичаев плохо себя чувствовал и говорил с трудом, судья разрешил ему отвечать на вопросы сидя. Голова и рука у него были забинтованы. Судье Чичаев ответил, что у него четверо несовершеннолетних детей.
Чичаев — российский боец смешанных единоборств, чемпион Европы и мира по тхэквондо, мастер спорта по кикбоксингу. Согласно оглашенному судьей тексту решения, Чичаев служит в батальоне «Ахмат-1» Росгвардии. Ему предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, посягательстве на сотрудника правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и самоуправстве.
В сентябре в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.