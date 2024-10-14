Белоруска сняла с себя золото и отдала мужчине в рясе за отпущение грехов, приняв его за священника

А брестчанка, обдумывая произошедшее, через какое-то время решила, что могла стать жертвой обмана и пошла в милицию. Правоохранители установили, что лжесвященником оказался 19-летний житель Могилевской области. Молодого человека задержали, но часть украшений к тому времени он уже успел продать.