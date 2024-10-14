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Белоруска сняла с себя золото и отдала мужчине в рясе за отпущение грехов, приняв его за священника

Брестчанка отдала мужчине в рясе золото за отпущение грехов и пошла в милицию
Источник: Комсомольская правда

Жительница Бреста отдала мужчине в рясе свои золотые украшения, приняв его за священника. Подробности рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области.

Так, вечером на улице 50-летняя брестчанка увидела молодого мужчину в рясе и решила, что это священнослужитель. Белоруска подошла к «священнику», поделилась с ним душевными переживаниями. А незнакомец сказал, что женщине следует отпустить грехи и сделать пожертвование.

Денег с собой у брестчанки не было, и она решила отдать свои золотые украшения. «Служитель» забрал у потерпевшей драгоценности, дал взамен деревянные четки и ушел.

А брестчанка, обдумывая произошедшее, через какое-то время решила, что могла стать жертвой обмана и пошла в милицию. Правоохранители установили, что лжесвященником оказался 19-летний житель Могилевской области. Молодого человека задержали, но часть украшений к тому времени он уже успел продать.

Доказать его причастность к преступлению помогли судэксперты, исследуя образцы биологического материала на деревянных четках.

Фигуранту инкриминируют мошенничество (ч.1 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси).

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