В Волгограде аферисты оставили без денег и квартиры вдову участника СВО

Прокуратура защитила 50-летнюю вдову участника СВО из Волгограда от мошенников, которые оставили женщину без квартиры и денег. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, в апреле 2024 года с жительницей Тракторозаводского района под видом сотрудников банка связались преступники. Они убедили жертву в том, что ее имущество пытаются переоформить и предложили заключить договор купли-продажи.
— Впоследствии злоумышленники предоставили женщине риэлтора и покупателя, а после заключения якобы фиктивного договора купли-продажи предложили перевести деньги на «безопасный» счет. В результате женщина лишилась денег и квартиры, — уточнили в областной прокуратуре.
Полиция завела уголовное дело, а прокуратура подала исковое заявление с требованием вернуть волгоградке квартиру. Суд поддержал эту позицию.