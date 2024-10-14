В Волгограде аферисты оставили без денег и квартиры вдову участника СВО

Прокуратура защитила 50-летнюю вдову участника СВО из Волгограда от мошенников, которые оставили женщину без квартиры и денег. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, в апреле 2024 года с жительницей Тракторозаводского района под видом сотрудников банка связались преступники. Они убедили жертву в том, что ее имущество пытаются переоформить и предложили заключить договор купли-продажи.