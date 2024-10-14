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На омских стройках поймали более 50 иностранцев-нелегалов

Один из них даже находился в международном розыске.

Источник: Комсомольская правда

В омской полиции подвели итоги операции по выявлению инстранцев-нелегалов. Только на стройках в кировском округе и на территории Омского района полицейские задержали более 50 человек, работающих на объектах без соответствующего разрешения.

Один из иностранцев, как выяснилось, даже находился в международном розыске. 19-летнему задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По итогам операции сотрудники УМВД России по Омской области завели 10 уголовных дел, в том числе в отношении 59-летней жительницы поселка Новоомский. Селянка фиктивно зарегистрировала на своей жилплощади трех граждан ближнего зарубежья.

В целом было выявлено 591 нарушение миграционного законодательства. Вынесено 34 решения об выдворении и 17 решений о депортации иностранцев. Еще 56 иностранцам больше не разрешат въезд на территорию России.