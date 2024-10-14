Суд приговорил бывшего вице-губернатора Ленобласти к четырем годам колонии

Экс-чиновнику также запретили занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на пять лет. Таким образом суд лишь частично удовлетворил просьбу гособвинения, которое настаивало на восьми годах колонии и штрафе в размере 27 млн рублей.