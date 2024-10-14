Суд приговорил бывшего вице-губернатора Ленобласти к четырем годам колонии

Экс-чиновнику также запретили занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на пять лет. Таким образом суд лишь частично удовлетворил просьбу гособвинения, которое настаивало на восьми годах колонии и штрафе в размере 27 млн рублей.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в период с лета 2019 по лето 2021 года Москвин получил 8,5 млн рублей от сотрудника некоммерческой организации Даниила Федичева. Последний лично передавал деньги чиновнику, рассчитывая на покровительство.
Похожий мотив был и у экс-руководителя Фонда защиты обманутых дольщиков Александра Горшенева, который в период с апреля по ноябрь 2021 года передал вице-губернатору Ленобласти через посредника 4,1 млн рублей.
Москвин признал свою вину на суде, подчеркнув, что «человеку невозможно прожить без ошибок». По его словам, он оказал содействие следствию и осознал всю тяжесть содеянного.