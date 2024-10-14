Олбани
+8°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Близкое соседство Луны и Сатурна смогут увидеть жители Башкирии

Жители Башкирии смогут наблюдать необычное астрономическое явление
Источник: Комсомольская правда

Жители Башкирии смогут наблюдать на ночном небе уникальное астрономическое явление. Как рассказали в уфимском планетарии, сегодня, 14 октября, Луна пройдет очень близко от Сатурна, а в некоторых странах и вовсе спрячется за планетой, но в России увидеть это не получится.

Как объяснили астрономы, Сатурн, как яркая звездочка, будет виден немного выше и левее растущей Луны. Луна будет почти полной. Космические тела можно наблюдать как в телескоп, так и невооруженным глазом.

Жители Башкирии успеют увидеть соседство Луны и Сатурна до четырех утра.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.