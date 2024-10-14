Близкое соседство Луны и Сатурна смогут увидеть жители Башкирии

Жители Башкирии смогут наблюдать на ночном небе уникальное астрономическое явление. Как рассказали в уфимском планетарии, сегодня, 14 октября, Луна пройдет очень близко от Сатурна, а в некоторых странах и вовсе спрячется за планетой, но в России увидеть это не получится.