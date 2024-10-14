В убийстве таксиста обвиняют 17-летнего парня в Феодосии

В Крыму возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Феодосии. Его обвиняют в убийстве, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на СУ СКР по республике.
По данным следствия, поздним вечером 11 октября в багажнике автомобиля «ВАЗ 21099» на дороге между селами Видное и Журавки Кировского района прохожими было обнаружено тело мужчины с многочисленными ножевыми ранениями. На место преступления незамедлительно выехали сотрудники Кировского межрайонного следственного отдела и следователи-криминалисты. Погибшим оказался 52-летний местный житель, работающий в такси.
Накануне трагедии 19-летний житель Феодосии, подрабатывающий поваром в кафе и гостиницах, вызвал такси и попросил отвезти его по указанному им адресу. По пути между водителем и пассажиром завязался конфликт, в ходе которого юноша нанес мужчине несколько ножевых ранений. После он перетащил тело в багажник, бросив автомобиль на проезжей части и похитив у погибшего 1,5 тысячи рублей.
Фигурант был задержан дома у своего друга. При нем находилась сумка с ножом, которым и было совершено особо тяжкое преступление. Следователем от жителя Феодосии получены подробные признательные показания.
Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.