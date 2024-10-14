В убийстве таксиста обвиняют 17-летнего парня в Феодосии

Накануне трагедии 19-летний житель Феодосии, подрабатывающий поваром в кафе и гостиницах, вызвал такси и попросил отвезти его по указанному им адресу. По пути между водителем и пассажиром завязался конфликт, в ходе которого юноша нанес мужчине несколько ножевых ранений. После он перетащил тело в багажник, бросив автомобиль на проезжей части и похитив у погибшего 1,5 тысячи рублей.