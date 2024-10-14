АСТАНА, 14 окт — Sputnik. Более 2 тысяч ДТП произошло в Акмолинской области за один день. При этом, пострадавших нет, сообщили в МВД.
12 октября акмолинские патрульные работали в усиленном режиме из-за сложной метеорологической обстановки. Для предотвращения серьезных ДТП движение было ограничено на нескольких трассах.
И несмотря на принятые меры, в этот день зарегистрировано более 2400 ДТП с механическими повреждениями.
«Одно из значительных происшествий произошло на 155-м км автодороги Астана — Петропавловск. 34-летний водитель грузовика Mercedes не учел сложные погодные условия и, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание транспортного средства и столкнулся с криволинейным брусом. К счастью, пострадавших в этом инциденте не было. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции оказали помощь в обеспечении безопасности дорожного движения во время подъема грузовика», — говорится в сообщении.
Водитель, допустивший опрокидывание, подвергся административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.
В период ограничения дорожного движения обеспечено сопровождение более тысячи автомобилей.
Между тем, «КазАвтоЖол» предупредил о дожде и мокром снеге. 15 октября в области Абайской, Улытауской, Карагандинской, Актюбинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях местами ожидается дождь со снегом и мокрый снег. В Шымкенте, Алматинской и Жамбылской областях ожидается дождь.
«В связи с этим просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах», — сообщила компания.
Дополнительную информацию о состоянии дорог можно получить, позвонив в колл-центр 1403.