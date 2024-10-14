Более 2 тысяч ДТП произошло в Акмолинской области за один день

«Одно из значительных происшествий произошло на 155-м км автодороги Астана — Петропавловск. 34-летний водитель грузовика Mercedes не учел сложные погодные условия и, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание транспортного средства и столкнулся с криволинейным брусом. К счастью, пострадавших в этом инциденте не было. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции оказали помощь в обеспечении безопасности дорожного движения во время подъема грузовика», — говорится в сообщении.