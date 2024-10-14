В Москве задержали проводивших фейковые кастинги моделей мошенников

Мошенники публиковали в социальных сетях объявления о наборе участников для кастингов моделей. С организаторами схемы выходили на связь девушки и молодые мужчины, мечтавшие о карьере в модельном бизнесе. Злоумышленники приглашали их в арендованные офисы на Большой Дмитровке и Пресненской набережной.
Потерпевших убеждали, что для участия в кастингах им необходимо сначала пройти обучение в школе модельного бизнеса. За эти услуги требовали от 100 тысяч до 150 тысяч рублей, а после получения денежных средств переставали выходить на связь.
В итоге деятельностью организаторов фейковых кастингов заинтересовалась полиция. Оперативники задержали восемь человек, включая руководителя преступной группы и его помощников. В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело, следователями выясняются все обстоятельства преступной деятельности мошенников.
По информации правоохранителей, жертвами мошеннической схемы стали не менее десяти человек. Но не исключено, что потерпевших может быть и больше.