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В Москве задержали проводивших фейковые кастинги моделей мошенников

Организаторы преступной схемы обманывали молодых людей и девушек на крупные суммы денег, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Мошенники публиковали в социальных сетях объявления о наборе участников для кастингов моделей. С организаторами схемы выходили на связь девушки и молодые мужчины, мечтавшие о карьере в модельном бизнесе. Злоумышленники приглашали их в арендованные офисы на Большой Дмитровке и Пресненской набережной.

Потерпевших убеждали, что для участия в кастингах им необходимо сначала пройти обучение в школе модельного бизнеса. За эти услуги требовали от 100 тысяч до 150 тысяч рублей, а после получения денежных средств переставали выходить на связь.

В итоге деятельностью организаторов фейковых кастингов заинтересовалась полиция. Оперативники задержали восемь человек, включая руководителя преступной группы и его помощников. В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело, следователями выясняются все обстоятельства преступной деятельности мошенников.

По информации правоохранителей, жертвами мошеннической схемы стали не менее десяти человек. Но не исключено, что потерпевших может быть и больше.