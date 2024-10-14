Уфимские врачи спасли мужчину с тромбоэмболией легочной артерии

В Уфе 53-летний мужчина оказался на операционном столе в больнице № 21 из-за развившейся у него тромбоэмболии легочной артерии. Как пояснили в региональном Минздраве, болезнь опасна тем, что сгусток крови из вен попадает в легочную артерию или ее ветви и приводит к блокировке кровотока и нехватке кислорода.