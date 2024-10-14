Олбани
+8°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимские врачи спасли мужчину с тромбоэмболией легочной артерии

В Уфе спасли пациента с опасным состоянием.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе 53-летний мужчина оказался на операционном столе в больнице № 21 из-за развившейся у него тромбоэмболии легочной артерии. Как пояснили в региональном Минздраве, болезнь опасна тем, что сгусток крови из вен попадает в легочную артерию или ее ветви и приводит к блокировке кровотока и нехватке кислорода.

В больницу уфимец обратился с жалобами на отдышку и отек ноги. Врачи больницы провели исследование, которое подтвердило их опасение, и приняли решение срочно оперировать пациента, чем спасли ему жизнь.

Сейчас мужчина уже прошел лечение и выписан домой.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.