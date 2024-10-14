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Женщина погибла в ДТП в Витебске, еще двое в больнице

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель авто не справился с управлением.

МИНСК, 14 окт — Sputnik. Один человек погиб и еще двое оказались в больнице в результате ДТП в Витебске, сообщили в управлении ГАИ Витебского облисполкома.

Авария с летальным исходом произошла в понедельник, 14 октября, 15:50 на Московском проспекте областного центра.

«По предварительной информации, 61-летний водитель Lada Vesta, двигаясь в направлении улицы Терешковой, не справился с управлением, выехал на правый по ходу движения тротуар, где совершил наезд на световую опору».

сказали в инспекции.

Там также уточнили, что автомобилист и 30-летняя пассажирка получили травмы и были доставлены в больницу для оказания помощи, 60-летняя женщина скончалась.

На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, МЧС и следственно-оперативная группа. В настоящее время все обстоятельства аварии выясняются, проводится проверка.

В инспекции напомнили, что во избежание дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий водителям нужно выбирать безопасную скорость движения, не совершать резких маневров, а все находящиеся в авто должны быть пристегнуты.