Женщина погибла в ДТП в Витебске, еще двое в больнице

МИНСК, 14 окт — Sputnik. Один человек погиб и еще двое оказались в больнице в результате ДТП в Витебске, сообщили в управлении ГАИ Витебского облисполкома.
Авария с летальным исходом произошла в понедельник, 14 октября, 15:50 на Московском проспекте областного центра.
«По предварительной информации, 61-летний водитель Lada Vesta, двигаясь в направлении улицы Терешковой, не справился с управлением, выехал на правый по ходу движения тротуар, где совершил наезд на световую опору».
Там также уточнили, что автомобилист и 30-летняя пассажирка получили травмы и были доставлены в больницу для оказания помощи, 60-летняя женщина скончалась.
На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, МЧС и следственно-оперативная группа. В настоящее время все обстоятельства аварии выясняются, проводится проверка.
В инспекции напомнили, что во избежание дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий водителям нужно выбирать безопасную скорость движения, не совершать резких маневров, а все находящиеся в авто должны быть пристегнуты.