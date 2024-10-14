Джефф Монсон прочитал никах с избранницей в главной мечети Уфы

Бывшая звезда ММА Джефф Монсон женился на своей избраннице. Пара прочитала никах — мусульманский свадебный обряд — в первой соборной мечети Уфы. Ранее боец смешанных единоборств принял ислам.
— Поскольку мы с Джеффом не выносим личную жизнь на публику, то обряд венчания прошел довольно скромно, — цитируют супругу спортсмена Екатерину РИА «Новости».
Пара планирует отметить свадьбу в кругу близких, друзей и коллег позже, через шесть месяцев. Также супруги планируют стать родителями.
— Надеемся, что Бог подарит нам это счастье, — выразила надежду Екатерина.
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