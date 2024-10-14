Суд продлил арест бывшему вице-мэру Челябинска Сергею Репринцеву

Центральный райсуд Челябинска продлил срок заключения под стражей бывшему вицу-мэра города Сергею Репринцеву, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
— Центральный районный суд Челябинска с учетом позиции прокурора продлил обвиняемому меру пресечения до 16 января 2025 года, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Сергея Репринцева задержали сотрудники регионального управления ФСБ в начале июля. По версии следствия, обвиняемый через посредника получил от сотрудника коммерческой фирмы взятку в размере 10 млн рублей. В обмен на деньги он должен был поспособствовать, чтобы комитет градостроительства и архитектуры Челябинска решил вопрос с подготовкой, согласованием и утверждением документации по планировке территории в Советском районе.
Напомним, уроженца Магнитогорска Сергея Репринцева назначили ответственным за градостроительную политику Челябинска в апреле 2017 года. В областной центр он перебрался двумя годами раньше и поначалу руководил МУП «Архитектурно-планировочный центр». До переезда в Челябинск Репринцев возглавлял МУП «Проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро» Магнитогорска. После смены губернатора и мэра Челябинска Сергей Репринцпев продержался до начала января 2020 года, а затем написал заявление об увольнении по собственному желанию.