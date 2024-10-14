Суд продлил арест бывшему вице-мэру Челябинска Сергею Репринцеву

Напомним, уроженца Магнитогорска Сергея Репринцева назначили ответственным за градостроительную политику Челябинска в апреле 2017 года. В областной центр он перебрался двумя годами раньше и поначалу руководил МУП «Архитектурно-планировочный центр». До переезда в Челябинск Репринцев возглавлял МУП «Проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро» Магнитогорска. После смены губернатора и мэра Челябинска Сергей Репринцпев продержался до начала января 2020 года, а затем написал заявление об увольнении по собственному желанию.