Появилось видео массового ДТП в Уральске

В первый день текущего месяца в Департаменте полиции ЗКО рассказали, что 44-летний водитель Volkswagen Tiguan врезался в стоящий на светофоре Mercedes. От сильного удара Mercedes столкнулся с ВАЗ и Skoda Rapid.
Как пишет сайт «Мой ГОРОД», за рулем Volkswagen Tiguan мог находиться сотрудник аппарата акимата ЗКО.
4 октября полицейские заявили, что по результатам медицинского освидетельствования водитель Volkswagen Tiguan находился в состоянии алкогольного опьянения «средней степени».
Дело по ДТП в суд еще не направили.