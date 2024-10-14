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Появилось видео массового ДТП в Уральске

Массовое ДТП произошло 1 октября в 00:10 на пересечении улиц Тауелсиздик и Правдухина в Уральске. Позже видео аварии появилось соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В первый день текущего месяца в Департаменте полиции ЗКО рассказали, что 44-летний водитель Volkswagen Tiguan врезался в стоящий на светофоре Mercedes. От сильного удара Mercedes столкнулся с ВАЗ и Skoda Rapid.

Как пишет сайт «Мой ГОРОД», за рулем Volkswagen Tiguan мог находиться сотрудник аппарата акимата ЗКО.

4 октября полицейские заявили, что по результатам медицинского освидетельствования водитель Volkswagen Tiguan находился в состоянии алкогольного опьянения «средней степени».

Дело по ДТП в суд еще не направили.