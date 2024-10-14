Сотрудница районной администрации в Башкирии отдала мошенникам 1 млн рублей

В Белорецке сотрудница местной администрации стала жертвой мошенников. Аферисты действовали уже по проверенной схеме.
По видеозвонку с ней связался лжесотрудник банка, на фоне которого виднелся логотип организации. Жительница Башкирии поверила мужчине, который рассказал, что с ее карты снимают деньги и предложил заблокировать ее. Белоречанка поверила незнакомцу и согласилась, а через пару дней в приложении банка обнаружила, что все деньги с её счёта «ушли» переводом неизвестному. Доверчивая женщина лишилась 990 тысяч рублей.
Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, скорее всего, аферисты получили удаленный доступ к телефону женщины. По факту произошедшего начато разбирательство.
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