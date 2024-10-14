Сотрудница районной администрации в Башкирии отдала мошенникам 1 млн рублей

По видеозвонку с ней связался лжесотрудник банка, на фоне которого виднелся логотип организации. Жительница Башкирии поверила мужчине, который рассказал, что с ее карты снимают деньги и предложил заблокировать ее. Белоречанка поверила незнакомцу и согласилась, а через пару дней в приложении банка обнаружила, что все деньги с её счёта «ушли» переводом неизвестному. Доверчивая женщина лишилась 990 тысяч рублей.