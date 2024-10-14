В одной из школ Уфы использовали неправомерные методы обучения — СМИ

В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что учитель младших классов в одной из уфимских школ прибегала к неправомерным методам обучения на уроках в отношении учеников. Отмечается, что один ребенок отказывается посещать образовательное учреждение, рассказали в пресс-службе следкома республики.
По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району г. Уфы организована доследственная проверка.
В настоящее время следователями совместно с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних организован комплекс проверочных мероприятий с целью установления обстоятельств произошедшего.
По результатам проверки действиям учительницы и должностных лиц образовательного учреждения будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение.