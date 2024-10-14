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Водитель легковушки погиб при лобовом столкновении с фурой в Несвижском районе

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Несвижском районе в лобовом столкновении с грузовиком погиб водитель легковушки. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Сегодня около 15.45 на 415-м км дороги Р43 граница РФ — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи, по предварительной информации, 50-летний житель Солигорского района на Nissan выехал на встречную полосу, где столкнулся лоб в лоб с большегрузом DAF. Фурой управлял 34-летний житель Барановичей.

Водитель легковушки погиб на месте ДТП.