Водитель легковушки погиб при лобовом столкновении с фурой в Несвижском районе

Сегодня около 15.45 на 415-м км дороги Р43 граница РФ — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи, по предварительной информации, 50-летний житель Солигорского района на Nissan выехал на встречную полосу, где столкнулся лоб в лоб с большегрузом DAF. Фурой управлял 34-летний житель Барановичей.



Водитель легковушки погиб на месте ДТП.