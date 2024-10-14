При пожаре квартиры в Гродно сотрудники МЧС спасли двух человек

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел сегодня утром. Жительница областного центра позвонила в службу 101 и сообщила о том, что в одной из пятиэтажек на ул. Врублевского случился пожар. Женщина рассказала, что услышала звук автономного пожарного извещателя и почувствовала запах гари из соседней квартиры. Она предположила, что внутри могут находится пожилые супруги.
Прибыв на место происшествия, огнеборцы провели разведку. На полу в горящей комнате спасатели обнаружили 86-летнего хозяина квартиры, в соседней комнате — его 87-летнюю супругу. Работники МЧС вынесли пенсионеров на чистый воздух и передали бригаде медиков. После осмотра в тяжелом состоянии спасенных госпитализировали.
Спасатели ликвидировали пожар. Огонь повредил диван, закопчены стены и потолок в квартире. Причину происшествия выясняют специалисты.