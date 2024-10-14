В Уфе отремонтируют восемь километров трамвайных путей

В Уфе намерены отремонтировать трамвайные пути. О модернизации сетей сообщил глава республики Радий Хабиров в своих социальных сетях. По его словам, пути сейчас находятся в изношенном состоянии.
Ремонт начнут в 2025 году с южной части города, где расположены более 8,1 тысячи погонных метров путей. На сегодняшний день разрабатывается проект работ, которые хотят завершить к 2027 году.
— Вопрос начнём решать за счёт средств города, республика тоже поможет, — написал он.
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