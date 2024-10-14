Новый поезд «Балтиец» сломался на станции метро «Площадь Восстания»

В понедельник, 14 октября, на станции метро «Площадь Восстания» остановился новый поезд «Балтиец», следующий в сторону «Проспекта Ветеранов». Предполагается, что из-за этого на первой линии поезда будут ходить с задержками в ближайшее время. Об этом сообщили в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».