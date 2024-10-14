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Новый поезд «Балтиец» сломался на станции метро «Площадь Восстания»

В Петербурге сломался поезд, следующий в сторону станции метро «Проспект Ветеранов».

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 14 октября, на станции метро «Площадь Восстания» остановился новый поезд «Балтиец», следующий в сторону «Проспекта Ветеранов». Предполагается, что из-за этого на первой линии поезда будут ходить с задержками в ближайшее время. Об этом сообщили в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

— Самый дрянной поезд этот «Балтиец». Стараюсь в него не садится, жду обычный или «Юбилейный», — написал один из пользователей сети под публикацией о поломке локомотива.

Многие сошлись во мнении, что с поездом данной модели регулярно происходят беды. В частности, жалуются на духоту в вагонах и неудобства.

метро