Адвокат Ефремова подтвердил подготовку материалов для подачи на УДО

«Защита собирает справки о состоянии здоровья и получает характеристику в колонии. И также многие именитые друзья Михаила Ефремова ждут, когда актер выйдет по УДО. Защита не будет спешить с подачей материалов в суд (точно не в октябре это будет), так как их цель — не поднять шумиху, а добиться результата. Документы будут собирать скрупулезно и в полном объеме, чтобы добиться положительного результата», — сказал он.