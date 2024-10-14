Адвокат Ефремова подтвердил подготовку материалов для подачи на УДО

«Защита собирает справки о состоянии здоровья и получает характеристику в колонии. И также многие именитые друзья Михаила Ефремова ждут, когда актер выйдет по УДО. Защита не будет спешить с подачей материалов в суд (точно не в октябре это будет), так как их цель — не поднять шумиху, а добиться результата. Документы будут собирать скрупулезно и в полном объеме, чтобы добиться положительного результата», — сказал он.
По словам Падалко, актер страдает от хронической обструктивной болезни легких и проблем с сердечно-сосудистой системой. Из-за заболевания легких он пропускает работу в швейном цеху и практически перестал курить, уточнил адвокат. Сейчас Ефремов находится в колонии на общих основаниях и периодически проходит медицинский осмотр.
Ранее, 19 августа, Падалко опроверг информацию СМИ о возможном освобождении Ефремова в декабре. При этом тогда же источник «Известий» сообщил о ведущейся работе по подготовке документов для заявления на УДО из-за проблем со здоровьем актера.
Информация о намерении защиты Ефремова добиваться УДО появилась в феврале текущего года. В марте председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков заявил, что администрация исправительной колонии № 4 в Белгородской области якобы одобрила меру, но Падалко и региональное управление ФСИН России это опровергли.
24 апреля Падалко опроверг сведения, что Ефремову якобы отказали в УДО из-за нарушения режима. Тогда же адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине актера, рассказал, что его подзащитные дали положительное решение на УДО артиста.
Авария с участием Ефремова произошла 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Его внедорожник вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном «Лада». Водитель фургона Сергей Захаров скончался. Актер во время аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, в его организме также были обнаружены следы наркотических веществ. Он получил 7,5 года колонии. В январе 2023-го Ефремов просил суд заменить лишение свободы на более мягкое наказание в виде принудительных работ, но в следующем месяце отозвал ходатайство.