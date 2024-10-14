Нет вестей три дня: в Башкирии пропала 14-летняя школьница

По информации добровольцев, 14-летняя Алена Григорьева ушла из дома еще 11 октября. В День республики школьница погулять, но так и не вернулась. Уже три дня ее близкие не могут найти девочку. Предположительно, подросток может быть в другом районе Башкирии.