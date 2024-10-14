Нет вестей три дня: в Башкирии пропала 14-летняя школьница

В Иглино пропала девочка-подросток. Об этом сообщили волонтеры БашРегионСпас в соцсетях.
По информации добровольцев, 14-летняя Алена Григорьева ушла из дома еще 11 октября. В День республики школьница погулять, но так и не вернулась. Уже три дня ее близкие не могут найти девочку. Предположительно, подросток может быть в другом районе Башкирии.
В ориентировке на Алену говорится, что в день исчезновения она была одета в черную куртку, темно-серые джинсы, белые кроссовки.
Приметы: рост 155 см, среднего телосложения, темно-русые волосы, зеленые глаза.
Если вам известно местонахождение девочки, просьба звонить в 112 или 8−937−3−102−112.
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