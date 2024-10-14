Олбани
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нет вестей три дня: в Башкирии пропала 14-летняя школьница

В Иглинском районе пропала 14-летняя Алена Григорьева.

Источник: Комсомольская правда

В Иглино пропала девочка-подросток. Об этом сообщили волонтеры БашРегионСпас в соцсетях.

По информации добровольцев, 14-летняя Алена Григорьева ушла из дома еще 11 октября. В День республики школьница погулять, но так и не вернулась. Уже три дня ее близкие не могут найти девочку. Предположительно, подросток может быть в другом районе Башкирии.

В ориентировке на Алену говорится, что в день исчезновения она была одета в черную куртку, темно-серые джинсы, белые кроссовки.

Приметы: рост 155 см, среднего телосложения, темно-русые волосы, зеленые глаза.

Если вам известно местонахождение девочки, просьба звонить в 112 или 8−937−3−102−112.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.