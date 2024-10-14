Основателю «Русского продукта» грозит двадцать лет

Госпожа Миримская и господин Носов находятся в СИЗО с декабря 2021 года. По версии следствия, 4 октября 2016 года в помещении банка БКФ Ольга Миримская «организовала приобретение» для следователя Юрия Носова (он вначале работал в следственном отделе по городу Одинцово ГСУ СКР по Московской области, а затем был переведен на работу в подмосковный следственный главк) подержанного автомобиля Honda-CR-V стоимостью 1,25 млн руб. Затем, с 15 по 17 декабря 2016 года, по указанию госпожи Миримской для следователя Носова была куплена еще одна машина — внедорожник Mitsubishi Outlander за 2 млн руб. Первый автомобиль, согласно материалам дела, был оформлен на жену господина Носова, а второй — на отца.