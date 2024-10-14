Мужчину, до смерти избившего петербуржца, отправили в СИЗО

— В ночное время 5 октября злоумышленник, находясь в парадной дома на улице Маршала Казакова, в ходе конфликта нанес мужчине не менее одного удара по голове. С телесными повреждениями последний госпитализирован в больницу, где 9 октября наступила его смерть от закрытой черепно-мозговой травмы, — рассказали в ведомстве.