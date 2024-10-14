Мужчину, до смерти избившего петербуржца, отправили в СИЗО

Мужчину, до смерти избившего 46-летнего петербуржца, отправили в СИЗО. В отношении него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу.
— В ночное время 5 октября злоумышленник, находясь в парадной дома на улице Маршала Казакова, в ходе конфликта нанес мужчине не менее одного удара по голове. С телесными повреждениями последний госпитализирован в больницу, где 9 октября наступила его смерть от закрытой черепно-мозговой травмы, — рассказали в ведомстве.
По уголовному делу проводятся следственные мероприятия, направленные на закрепление всех доказательств преступления. В случае, если вину мужчины докажут доказана, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.