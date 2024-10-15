Несовершеннолетний рабочий погиб на стройке в Ленобласти

Во Всеволожском районе возбудили уголовное дело из-за погибшего на стройке 16-летнего рабочего. Во время работ он упал с деревянного настила на 16 этаже на аналогичный настил, расположенный на четвертом этаже. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ленобласти.