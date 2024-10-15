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Несовершеннолетний рабочий погиб на стройке в Ленобласти

В СК возбудили уголовное дело из-за гибели молодого рабочего на стройке.

Источник: Комсомольская правда

Во Всеволожском районе возбудили уголовное дело из-за погибшего на стройке 16-летнего рабочего. Во время работ он упал с деревянного настила на 16 этаже на аналогичный настил, расположенный на четвертом этаже. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ленобласти.

— 13 октября подросток выполнял работы в качестве арматурщика в шахте лифта на высоте 16 этажа без страховочных ремней и средств индивидуальной защиты. В результате падения от полученных травм несовершеннолетний скончался на месте происшествия, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В связи с происшествием возбудили уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Максимальным наказанием за это преступление может стать лишение свободы сроком до пяти лет.

СК