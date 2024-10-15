На крыше ТЦ в Стерлитамаке мужчина набросился на полицейских с ножом и ранил одного из них. Сотрудники открыли огонь

— Он не реагировал [на требование полиции успокоиться] и забрался на крышу торгового центра. Там правонарушитель бросился с ножом на полицейских, ранив одного из них. В соответствии с Законом «О полиции» было применено табельное оружие. Нападавший получил ранение, — пояснили в пресс-службе башкирского МВД.