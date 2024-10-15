На крыше ТЦ в Стерлитамаке мужчина набросился на полицейских с ножом и ранил одного из них. Сотрудники открыли огонь

В башкирском городе Стерлитамаке произошло ЧП: на крыше торгового центра неизвестный мужчина напал с ножом на полицейских и ранил одного из них. Сотрудникам пришлось открыть огонь. Рассказываем, что известно об инциденте.
Как передали в региональном МВД, за час до полуночи 14 октября в дежурную часть полиции поступило сообщение от работников торгового центра «СитиМолл». Они пожаловались на разгуливающего с ножом мужчину, который «совершал хулиганские действия» — о чем именно идет речь, пока неизвестно.
На место происшествия прибыл наряд. Сотрудники правоохранительных органов пытались успокоить дебошира, но тот вел себя неадекватно и агрессивно.
— Он не реагировал [на требование полиции успокоиться] и забрался на крышу торгового центра. Там правонарушитель бросился с ножом на полицейских, ранив одного из них. В соответствии с Законом «О полиции» было применено табельное оружие. Нападавший получил ранение, — пояснили в пресс-службе башкирского МВД.
Момент нападения мужчины с ножом на полицейских засняли на видео местные жители. На записи слышны порядка десяти выстрелов.
Сейчас медики оказывают помощь и задержанному, и сотруднику полиции. Коллеги последнего тем временем устанавливают личность агрессора и обстоятельства происшествия.