Смерть младенца в горящем мусорном баке в Семее прокомментировала полиция

Сообщалось, что в Семее в горящем мусорном баке обнаружили младенца, которому было примерно сутки от роду. Ребёнок поступил в реанимацию в очень тяжёлом состоянии: у девочки был ожог на 80% поверхности тела и остановка сердца. Спасти новорождённую не удалось.