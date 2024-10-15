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Смерть младенца в горящем мусорном баке в Семее прокомментировала полиция

Гибель новорождённой девочки, которую нашли в горящем мусорном баке в Семее, прокомментировали в полиции, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Скриншот видео

«Создана специальная оперативно-следственная группа. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицией изучаются записи камер видеонаблюдения. Устанавливаются очевидцы и свидетели данного происшествия. Уголовное дело находится под особым контролем», — сообщили в департаменте полиции области Абай.

Сообщалось, что в Семее в горящем мусорном баке обнаружили младенца, которому было примерно сутки от роду. Ребёнок поступил в реанимацию в очень тяжёлом состоянии: у девочки был ожог на 80% поверхности тела и остановка сердца. Спасти новорождённую не удалось.