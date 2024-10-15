Молдавского бизнесмена Платона обвинили в выводе из РФ более 48 млрд рублей

Как говорится в сообщении пресс-центра МВД, которое приводит «РИА Новости», все инкриминируемые Вячеславу Платону преступления совершались «по одной схеме». Она осуществлялась с «сообщниками» — Александром Коркиным, Владимиром Плахотнюком и Ренато Усатым, утверждает обвинение.
27 июля 2023 года Тверской районный суд Москвы заочно приговорил Вячеслава Платона к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в выводе средств (ч. 3 ст. 193.1) в составе "преступного сообщества (ч. 1 ст. 210). Он объявлен в международный розыск. В Молдавии в отношении бизнесмена возбуждено еще несколько уголовных дел. По последним данным, Вячеслав Платон находится в Великобритании.
Как постановил российский суд, с июня 2013 года по май 2014 года в Москве и Кишиневе «фактический владелец» Moldindconbank Вячеслав Платон совместно с бывшим лидером Демократической партии Молдавии Владимиром Плахотнюком и банкиром Александром Коркиным переводили средства со счетов российских банков на счета Moldindconbank с предоставлением заведомо подложных документов.