Молдавского бизнесмена Платона обвинили в выводе из РФ более 48 млрд рублей

Молдавскому бизнесмену Вячеславу Платону предъявлено обвинение по новым эпизодам о выводе средств из России. На этот раз речь идет о сумме свыше 48 млрд руб. В 2023 году суд в Москве вынес ему заочный приговор по делу о выводе средств в иностранной валюте из России на сумму более 126 млрд руб.